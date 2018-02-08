Экс-министр строительства Хабаровского края отправится за решетку

Хабаровск, , 11:23 — REGNUM Экс-министр строительства Хабаровского края приговорен судом к 5 годам и 6 месяцам колонии за махинации с бюджетными миллионами, предназначенными на строительство жилья для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В декабре 2015 года агентство ИА REGNUM уже рассказывало о ситуации с квартирами для сирот в Хабаровском крае. Тогда из 521 квартиры для воспитанников детдомов построено было всего 195.

В отношении министра Хабаровского края было возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Фигурант заключал контракты на строительство жилья, но они так и не были исполнены.

Как выяснило следствие, в 2013—2014 годах чиновник заключил контракты на строительство жилья для сирот в селе Мирное Хабаровского края. Сумма контрактов превышала 1 млрд рублей. Первая очередь жилья должна была быть сдана в конце 2013 года, вторая — в феврале 2015-го. Но, по состоянию на декабрь 2015 года, сданы были только 195 квартир.

Но в 2014 году, прекрасно зная, что по первой очереди контракты не исполнены, министр заключил новые контракты — на строительство второй очереди. И не согласовал свои действия с Главным контрольным управлением при губернаторе края.

Все это привело к нарушению прав детей-сирот, которые не смогли вовремя вселиться в квартиры. Более того, в селе Мирное такого количества жилья не требовалось — в очереди для детей-сирот на момент заключения контрактов стояло всего три человека.

Ущерб, нанесенный экс-министром строительства региона бюджету, составил 750 млн рублей.

В колонии бывший чиновник проведет 5 лет и 6 месяцев. Суд также лишил его права занимать определенные должности в течение двух лет.

В настоящее время строительство жилья для детей-сирот продолжается. Первая очередь завершена — застройщик передал Хабаровскому краю 50 квартир для сирот.

Еще один фигурант уголовного дела по строительству жилья для сирот — генеральный директор ООО «Капитель» — приговорен к четырем годам лишения свободы за растрату бюджетных средств и мошенничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 и 2016 годах минстрой Хабаровского края сотрясали громкие скандалы. Еще один был связан со строительством жилого комплекса в Комсомольске-на-Амуре и нецелевым расходованием бюджетных средств. Под следствие попали сразу несколько высокопоставленных чиновников строительного ведомства региона.