Сахалинское судно со 127 пассажирами застряло во льдах у берегов Японии

Хабаровск, , 05:56 — REGNUM Охотское море сковывают тяжелые льды. Сахалинское пассажирское судно «Игорь Фархутдинов», единственное, обеспечивающее связи Сахалина с Курилами, зажато льдами у берегов Японии с людьми на борту. В морском порту Ванино круглосуточно работают ледокол и судно-спасатель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Курилы готовятся к встрече «больших льдов»

«На подходах к морскому порту Ванино, на дистанции 5−15 морских миль — тёмный нилас (тонкая прозрачная ледяная корка толщиной до 5 см, образующаяся на спокойном море, прим. ИА REGNUM ), мелкобитые, крупнобитые поля серого и серо-белого льда, сплоченностью 6—9 баллов, торошение льда и обширные, гигантские поля белого льда. Всем судам ежедневно даются рекомендации по режиму ледового плавания. В районе морского порта Ванино, на подходах к нему, для обеспечения безопасности мореплавания круглосуточно работает ледокол «Красин», спасательное судно «Спасатель Кавдейкин», — рассказал капитан морского порта Ванино Андрей Шатько.

Обширные гигантские поля наблюдаются сегодня и на подходах к порту Ванино — в районе мыса Красный Партизан.

По прогнозам службы капитана порта, в северной и средней части Татарского пролива, на подходах в порту и его акватории возможно наслоение и сжатие льда.

Стивидорные компании, работающие в морском порту Ванино, оснащены современными морскими буксирами и с проводкой судов справляются даже в самых сложных условиях.

Единственное пассажирское судно, осуществляющее рейсы между Сахалином и Курилами — «Игорь Фархутдинов», — застряло во льдах у берегов Японии. На борту 127 пассажиров. Сложность ледовой обстановки в этом районе специалисты оценивают в 10 баллов.

Судно ночь простояло в районе японского Мамбецу, утром попыталось выйти из льдов. Но лед сложный, сейчас теплоход маневрирует и пытается выйти из ледового поля. От острова Шикотан «Игорь Фархутдинов» ушёл ещё 5 февраля, пассажиры находятся в рейсе уже третьи сутки, вместо положенного 21 часа.

Скорее всего, до улучшения ледовой обстановки судно будет ходить через Сангарский пролив — это дольше, но зато безопасно.

Читайте также: Итуруп в ледовой блокаде: яиц нет, а на овощи и фрукты астрономические цены

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелая ледовая обстановка — почти постоянное явление в портах Охотского моря. В 2017 году особенно тяжело было на курильском острове Итуруп — из-за проблем с морским сообщением продовольствие доставляли авиацией, что привело к росту цен.

Февраль 2018 года принёс такую же сложную обстановку. Предыдущий рейс теплохода «Игорь Фархутдинов» вместо положенного 21 часа длился 50 часов