ВСУ обстреляли 14 раз ДНР и ЛНР

Донецк, , 10:15 — REGNUM Украинские войска три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) и 11 раз — Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 6 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

Согласно сообщению, в ЛНР обстрелам подверглись села Логвиново, Калиново и Калиновка. Села были обстреляны из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В ДНР под обстрел попали восемь населенных пунктов. ВСУ также применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, оружие БМП и БТР, зенитное оружие.

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По данным Украины, позиции ВСУ были обстреляны 14 раз. В результате трое украинских солдат были ранены, еще один получил травму.

Напомним, украинские войска продолжают каждый день обстреливать населенные пункты ДНР и ЛНР из артиллерии и минометов, несмотря на заключенное 23 декабря 2017 года перемирие между сторонами.

От обстрелов каждый день страдают люди и разрушается инфраструктура. ВСУ повреждают дома, линии электропередач и газопроводы.

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