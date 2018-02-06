Предъявлено обвинение премьер-министру Дагестана

Махачкала, , 11:05 — REGNUM Следствие предъявило обвинения задержанным накануне, 5 февраля, в Дагестане высокопоставленным чиновникам. Врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова обвиняют в мошенничестве, сообщили 6 февраля в СКР.

Его подозревают в двух эпизодах мошенничества в крупном размере. Заместители главы правительства региона Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов также обвиняются в мошенничестве. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в домах у членов правительства Дагестана, в том числе у премьер-министра, прошли обыски, после которых врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов были задержаны.

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Задержанные были переправлены самолетом в Москву. В СКР сообщили, что оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. Уголовное дело расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

После ареста премьера и двух его заместителей указом врио главы Дагестана Владимира Васильева в отставку отправлено всё правительство республики.