ДНР и ЛНР были 12 раз обстреляны украинскими войсками

Донецк, , 10:29 — REGNUM Трижды обстреляли ВСУ Луганскую Народную Республику (ЛНР) и девять раз — Донецкую Народную Респкублику (ДНР) за сутки 5 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

Согласно сообщению, в ЛНР под обстрел попали села Логвиново и Калиново. Украинские войска применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и вооружение БМП.

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По ДНР украинские войска стреляли на всех направлениях из минометов, гранатометов, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия, а также из оружия БМП и БТР. При этом под обстрел попали населенные пункты Докучаевск, Верхнеторецкое, Коминтерново, Дзержинское, Донецк.

Огнем украинских военных были повреждены один дом и один автомобиль в Докучаевске.

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По заявлениям украинского Генштаба, ВСУ подверглись обстрелам в Донбассе четыре раза.

Напомним, с 2014 года в Донбассе продолжается гражданская война. ООН уже назвала ее «самой кровопролитной войной со времен Второй мировой войны». Несмотря на это, Киев не желает прекращать ведение боевых действий, продолжая наращивать силы и обстреливать республики.

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