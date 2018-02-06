В центре Барнаула горит административное здание

Барнаул, , 05:37 — REGNUM Пожар в одном из административных зданий в центре Барнаула охватил 150 м2, 6 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«Сообщение о пожаре в административном здании по проспекту Комсомольскому поступило диспетчеру Центрального пункта пожарной связи города Барнаула в 6:32 утра 6 января», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на месте ЧП пожарные были уже через пять минут. Выяснилось, что горит первый этаж, и огонь начал распространяться выше.

«По состоянию на 8.20 утра площадь пожара около 150 м2», — говорится в сообщении.

Отметим, что в борьбе с огнем были задействованы 57 человек и 19 единиц техники, причем от МЧС РФ — 42 человека и 14 машин.

В этот же день, несколькими часами ранее, сообщение о пожаре поступило из Целинного района (Алтайский край). Это ЧП удалось оперативно ликвидировать.

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