В Дагестане продолжаются задержания: следующий — экс-министр образования

Махачкала, , 12:05 — REGNUM В Дагестане продолжились задержания чиновников. Сегодня, 5 февраля, задержан экс-министр образования Шахобас Шахов, пишет «Черновик». Его задержали в собственном доме, уточняет издание, и доставили в управление ФСБ для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Шахобас Шахов был отправлен в отставку в декабре 2017 года. В октябре в его доме, а также в служебном кабинете в министерстве образования были проведены обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в крупном размере.

Одновременно обыски проходили в доме бывшего мэра города Каспийска Джамалудина Омарова и заместителя министра образования Темирхана Халилова. Следственные мероприятия проводились сотрудниками главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Как объяснил их проведение Халилов, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 88 млн рублей при строительстве Республиканского образовательного центра, открытого 1 сентября 2017 года в Каспийске. Следствие установило, что в 2016 году должностные лица ООО «Гранит» в сговоре с сотрудниками минобра и минстроя совершили хищение денежных средств.

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После проведения обысков в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что он намерен в ближайшее время отправить Шахова в отставку. Увольнение министра, оказавшегося в центре коррупционных скандалов, состоялось в декабре 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 5 февраля, в управление ФСБ по Дагестану были доставлены премьер-министр республики Абдусамад Гамидов и два его заместителя, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. По данным источников в правоохранительных органах, следователи задают им вопросы в рамках обысков, которые проводятся в настоящее время в домовладениях высокопоставленных чиновников. По предварительной информации, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о превышении полномочий.

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