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Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 в Сирии

Происшествия

«Летчик успел доложить о катапультировании»

Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
ВКС РФ в Сирии

Москва, 3 февраля 2018, 20:19 — REGNUM  Информация о том, что в сирийской провинции Идлиб был сбит российский самолет Су-25, соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным военного ведомства, катапультировавшийся пилот воздушного судна, сбитого из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), погиб при столкновении с членами незаконных вооруженных формирований.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на севере Сирии неподалеку от города Идлиб сбит военный самолет.

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