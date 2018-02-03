Коммунальная авария на Алтае: без тепла остались сотни домов села Кусак

село Кусак, Алтайский край, , 09:04 — REGNUM Аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения в селе Кусак (Немецкий национальный район Алтайского края) ещё не завершены. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, котельная, экстренно остановленная накануне вследствие порыва на магистральной теплотрассе, уже запущена, но аварийно-спасательные работы по подключению домов к системе отопления ещё идут.

Ранее в минстройтрансе Алтайского края поясняли, что коммунальную аварию из-за которой без центрального теплоснабжения остались 370 домов (284 из которых оборудованы индивидуальным печным отоплением) усугубили морозы: пока рабочие латали порыв, перемерзли шесть участков тепловой сети. До завершения ремонтных работ жильцам домов с печным отоплением доставляли топливо. Тем, кто живет в домах, не оснащенных альтернативными источниками тепла, выдали электрические обогреватели. Особое внимание уделено маломобильным и социально незащищенным категориям населения.

Как пояснилИА REGNUM начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политикеАндрей Ляпунов, на проведение восстановительных работ в Кусаке краевой бюджет изыскал 3 миллиона рублей. Специалисты приобретают и доставляют необходимое оборудование, а также печи на твердом топливе. В готовности поддерживают два пункта временного размещения вместимостью 744 человека.

К ремонтным работам сейчас привлечены более 200 человек и 50 единиц техники.

Тем временем Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить причины произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащее теплоснабжение.

Напомним, около 200 домов 2 февраля остались без холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии в Саратове. В связи с повреждением на сетях водоснабжения (диаметром 800 мм) пришлось отключать воду в 91 частном и 101 многоквартирном жилых домах Ленинского района города, а также перекрывать некоторые участки улиц.

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