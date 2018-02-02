В ФСБ раскрыли детали поиска членов банды Хаттаба и Басаева

Грозный, , 14:25 — REGNUM Сотрудники ФСБ нашли двух участников боя у высоты 776 в Чечне, произошедшего в 2000 году, по показаниям осужденных боевиков, говорится в сообщении ФСБ РФ.

По данным ведомства, девять участников боя, отбывающие наказание в местах лишения свободы, дали показания об участии в преступлении Фаизибека Амангазиева и Арслана Валиева. Боевиков опознали по фотографиям и видео.

На основании показаний было возбуждено уголовное дело.

Суд счел представленные доказательства убедительными. Амангазиев и Валиев, участвовавшие в нападении на псковских десантников, были осуждены на 15,5 года и 16 лет колонии строгого режима.

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Напомним, восемнадцать лет назад боевики банды Хаттаба и Басаева напали на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. 2 февраля 2018 года были осуждены еще двое участников.

В результате боя у высоты 776 погибли 84 российских десантника.