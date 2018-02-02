Ребёнок подземелья: двухлетняя девочка жила в лесной землянке под Ангарском

Ангарск, Иркутская область, , 08:38 — REGNUM История несчастной Маруси, описанная Владимиром Короленко в рассказе «Дети подземелья», чуть не повторилась в Иркутской области. Если бы не коммунальщики, прибывшие в Ангарский район проверять теплотрассу и обнаружившие землянку в глухом лесу, жизнь двухлетней девочки, обнаруженной внутри «конуры», скорее всего, сложилась бы печально. Подробности этой совершенно дикой истории о семье отшельников сообщает ГТРК «Иркутск».

По некоторым данным, в обнаруженной коммунальщиками землянке обитали трое — мужчина, женщина и двухлетняя девочка. В импровизированное жильё под Ангарском они перебрались из Братского района, здесь же переживали крещенские морозы. Когда температура воздуха опускалась ниже 40 градусов, согреться помогали проживавшие с отшельниками две кошки и две собаки.

Судя по видеокадрам иркутских коллег, таёжное жилище представляет собой весьма печальное зрелище: земляной пол, земляная «кровать» с накиданными на неё тряпками, «буржуйка», гладильная доска вместо стола, кое-что из посуды да кукла. Розовая детская ванночка и рюкзачок брошены на улице.

В больнице, где находится сейчас девочка, отмечают, что её состояние — средней тяжести, есть признаки респираторной инфекции. Но самое печальное, что мать отказалась от дочери. Полиция уже установила личность этой женщины.

В частности, сейчас сотрудники полиции знают, что в Братском районе у неё сгорел дом, и что в Ангарске проживает мать, которая, к слову, воспитывает старшего ребёнка «лесной» женщины. Кто теперь станет воспитывать малышку, решит суд.

Не повезло с родителями и другой маленькой девочке. Напомним, в Ярославле сотрудники полиции были вынуждены передать медикам 11-месячного ребёнка, оставленного в одном из домов в поселке Текстилей Красноперекопского района. Как оказалось впоследствии, это был притон. Мать объявили в розыск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле девочку, найденную в притоне, поместили в больницу