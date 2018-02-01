Причиной взрыва в налоговой инспекции в Анкаре стала утечка газа

Анкара, , 22:33 — REGNUM В результате взрыва в здании налоговой инспекции в турецкой столице Анкаре пострадали три человека. Об этом сообщил журналистам глава города Эрджан Топаджа, передаёт NTV.

Как уточнил губернатор, все пострадавшие получили лёгкие ранения, не представляющие угрозы для жизни.

Сообщается также, что предварительной причиной взрыва названа утечка бытового газа. При этом взрыв был такой силы, что у припаркованных поблизости автомобилей и в прилегающих зданиях оказались выбиты стёкла.

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Напомним, взрыв произошёл в котельной здания налоговой службы Анкары, расположенного в районе Чукурамбар.

На месте ЧП в настоящее время продолжают работать спасатели и медики.

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