Мощный взрыв прогремел в центре Анкары

Анкара, 1 февраля 2018, 20:52 — REGNUM В центре турецкой столицы Анкары 1 февраля прогремел мощный взрыв, передаёт агентство Reuters.
Сообщается, что ЧП произошло в районе Чукурамбар.
К месту происшествия прибыли многочисленные автомобили скорой помощи и полиция.
По информации Haber Turk, взрыв произошёл возле здания, в котором располагается налоговая инспекция.
Информации о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.
Все подробности произошедшего выясняются.
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