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Мощный взрыв прогремел в центре Анкары

Происшествия

На месте ЧП находятся полиция и скорая помощь

Анкара, 1 февраля 2018, 20:52 — REGNUM  В центре турецкой столицы Анкары 1 февраля прогремел мощный взрыв, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что ЧП произошло в районе Чукурамбар.

К месту происшествия прибыли многочисленные автомобили скорой помощи и полиция.

По информации Haber Turk, взрыв произошёл возле здания, в котором располагается налоговая инспекция.

Информации о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Все подробности произошедшего выясняются.

Читайте развитие сюжета: Взрыв в Анкаре: Здание налоговой было пустым

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Взрывы в Турции

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