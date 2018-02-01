Мощный взрыв прогремел в центре Анкары

Анкара, , 20:52 — REGNUM В центре турецкой столицы Анкары 1 февраля прогремел мощный взрыв, передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что ЧП произошло в районе Чукурамбар.

К месту происшествия прибыли многочисленные автомобили скорой помощи и полиция.

По информации Haber Turk, взрыв произошёл возле здания, в котором располагается налоговая инспекция.

Информации о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Все подробности произошедшего выясняются.

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