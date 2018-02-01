В сети появилось видео ликвидации террориста в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 13:57 — REGNUM Кадры спецоперации федеральной службы безопасности России, в ходе которой в Нижнем Новгороде был ликвидирован террорист «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), появились в сети 1 февраля.

На видео представлены фрагменты операции по задержанию террориста. Он оказал сопротивление и был ликвидирован. В ходе обысков в помещении сотрудники ФСБ нашли взрывное устройство большой мощности, оружие, а также другие материалы для совершения теракта.

Управление ФСБ России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации и приготовления к террористическому акту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террорист являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья и был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день президентских выборов.

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Ранее в Нижнем Новгороде был ликвидирован другой боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивший теракт в городе. На месте происшествия обнаружены и изъяты автомат АК-47, граната РГО, 5 тротиловых шашек общим весом 1800 грамм.

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