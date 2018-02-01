На Алтае возбудили более 20 дел о незаконной реорганизации компаний

Барнаул, , 12:24 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено более 20 уголовных дел в отношении местных жителей за предоставление личных документов для совершения «сомнительных» сделок, сообщает 1 февраля пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«В течение 2017 года … возбуждено 23 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (реорганизации) юридического лица», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фактически фигуранты дел являлись подставными лицами при реорганизации компаний. Жители предоставляли личные документы для сделок по приобретению доли уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью. После этого сведения вносились в Единый государственный реестр юридических лиц.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что жители предоставляли документы посредникам за денежное вознаграждение.

Сотрудники полиции напоминают, что за подобные преступления предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей или исправительных работ до двух лет.

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