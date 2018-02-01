В Киеве зарезали военнослужащего украинской армии

Киев, , 11:47 — REGNUM Солдата ВСУ убили в ходе конфликта в одном из ресторанов Киева, сообщает 1 февраля «Эспрессо.TV».

Согласно сообщению, конфликт произошел в общественном заведении между шестью людьми неславянской внешности и украинским военнослужащим 1996 года рождения. Обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Столкновение вскоре переросло в драку, в ходе которой солдат ВСУ получил ножевое ранение в шею и скончался.

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После инцидента лица, участвовавшие в конфликты, спешно покинули ресторан и уехали на двух автомобилях. По данным украинского издания, убитый солдат служил в украинской армии по контракту.

На месте убийства работают сотрудники полиции и следователи. Причины произошедшего устанавливаются.

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Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба в помещении национальной лотереи. Семеро мужчин забежали в помещение, после чего между нападавшими и охраной завязалась перестрелка. В результате один мужчина погиб, еще один получил огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись до приезда полиции.

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