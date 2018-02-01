«Гады?!»: музейщиков превращают в уголовников из-за экспозиций с оружием

Светлана Шаповалова, , 16:12 — REGNUM

Второй по величине фондов музей Алтайского края оштрафовали на 25 тысяч рублей и лишили возможности демонстрировать посетителям более 100 уникальных образцов холодного и огнестрельного оружия, представленных в экспозиции «Победители», посвященной военной истории Бийска периода Великой Отечественной войны. Ранее похожие истории произошли с военным музеем Кемеровской области, Некоузским историко-краеведческим музеем (Ярославская область) и БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Таковы итоги работы правоохранителей, озаботившихся проверкой исполнения законодательства «Об оружии». Не исключено, что по итогам массовых проверок пострадали сотрудники и оружейные коллекции других музеев.

Память на замок

Бийский краеведческий музей — первый народный музей Сибири, был открыт 14 апреля 1920 года. У истоков его создания стояли автор знаменитых детских рассказов и сказок о природе Виталий Бианки, скульптор Сенгалевич, археолог С. М. Сергеев, открывший и 12 лет изучавший Сростинскую культуру, первооткрыватель алтайского золота М. Ф. Розен, энтомолог Б. Ф. Белышев, первым подтвердивший на практическом материале теорию дрейфа материков. Всё музейное богатство (а это более 143 тыс. исторических артефактов и 20 тысяч книг, из них редких — около 3000 томов) представлено в 18 залах постоянных экспозиций. Но те, кто хотел бы ознакомиться с военной историей Бийска периода Великой Отечественной войны, с началом боевых действий, когда Бийск стал перестраиваться на военный лад, когда были сформированы части и соединения, принимавшие участие в войне против фашисткой Германии, о подвигах командиров и простых солдат-бийчан, защищавших Родину, будут разочарованы. Им больше не покажут уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия. Не покажут даже оружие победы — винтовку Мосина. Все реликвии, которые в мирное время призваны защищать память о мужестве и невероятной стойкости наших солдат Великой Отечественной войны, теперь надежно спрятаны от глаз посетителей.

Как сообщает biysk-ok.ru, Бийский городской суд вынес решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 20.8 ч.1 КоАП РФ — «Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов», более известному в алтайском наукограде как дело о коллекции оружия исторического отдела Бийского краеведческого музея.

История эта началась ещё в конце 2017 года: по результатам проверки Росгвардии директору бийского музея выписали на 50 тысяч рублей штраф за неправильное хранение оружия из экспозиции. И это несмотря на имеющуюся лицензию на хранение оружия, полученную в 2010 году, и ежегодные проверки, после которых к музею не было никаких претензий.

«По правилам, в помещении, где находится оружие, не должно быть окон. Так как здание, где расположен музей, — это исторический памятник архитектуры, то окна мы заложить не можем. На них установлена сигнализация. Также есть решетки, которые раньше устраивали инспекцию, а теперь почему-то нет», — рассказала «ПОЛИТСИБРУ» директор музея Светлана Бартышева.

Согласно предписанию ревизоров от Росгвардии и во избежание изъятия оружия убрать в подвал пришлось все — холодное и огнестрельное оружие.

Позднее по решению суда сумму штрафа сократили до 25 тысяч. И то — только потому, что суд учел наличие несовершеннолетнего ребенка у директора музея Светланы Бартышевой, на которую как на физическое лицо возложен штраф. По её словам, чтобы доказать, что экспонаты музея не могут быть использованы как боевое оружие, необходимо провести дорогостоящую экспертизу, провести работы по охолащиванию оружия. На это у музея попросту нет средств и не предвидится.

«Убить можно и авторучкой. Абсурд заключается в том, что даже из современного оружия, на которое предусмотрен сертификат, что оно таковым не является, при наличии «прямых рук» можно запросто стрелять. Поэтому у всех музейщиков и людей, неравнодушных к истории, есть большое пожелание, чтобы пересмотрен был закон «Об оружии» и приказ МВД РФ 1998 года в части регламентов по коллекциям оружия в музеях, — чтобы попроще всё это было. Пока этого не будет сделано — реликвии будут пребывать в комнате хранения оружия под замками, и не более того. Пока, к сожалению, везде так: система заточена под то, чтобы казну пополнять посредством штрафов», — поделился с ИА REGNUM один из бийских общественников.

Музейщики-уголовники

Если в случае с бийским музеем всё ограничилось гражданским разбирательством, то в Кемеровской области к проверке военного музея летом 2017 года подключилась прокуратура. Несмотря на просьбу директора музея Татьяны Юдиной не доводить ситуацию до абсурда (якобы продавать и уж тем более стрелять из музейных винтовок и автоматов никто не собирался), проверка завершилась уголовным делом. Его возбудили по статье «Незаконное хранение оружия».

Правоохранители посчитали так: пусть экспонаты и старые, сотрудники обязаны были привести их в соответствие с требованиями. То есть сделать так, чтобы, например, из пулемета уже никогда не смогли выстрелить. Вдруг злоумышленники проникнут в музей и украдут арсенал?

«По сути было установлено, что огнестрельное оружие таковым не является… Вместе с тем такие части оружия, как затвор, затворная коробка, были признаны пригодными для дальнейшей возможной эксплуатации», — заявляет в сюжете НТВ прокурор города Березовский Андрей Лошкарёв.

Работники музея до сих пор в недоумении: оружие они собирали почти 40 лет. Что-то было передано в дар от военных, некоторые образцы вручили поисковики. Теперь экспонаты времен Великой Отечественной изъяли. В список вещественных доказательств попали винтовки и карабины Мосина, револьвер Смит-Вессон образца 1872 года, пистолет-пулемет Шпагина, он же ППШ, и несколько гранат.

Но экспозиции в сибирской глубинке — отнюдь не единственные, попавшие в разряд «уголовных элементов», задействованных в незаконном обороте оружия. Вот выдержка из официального сообщения Ярославской прокуратуры:

«В муниципальном учреждении культуры «Некоузский историко-краеведческий музей» с нарушением требований хранилось 6 единиц огнестрельного оружия и 4 единицы частей огнестрельного оружия. Все предметы имеют значительные повреждения в виде коррозии. Кроме того, выявлено 13 предметов, числящихся как предметы вооружения (наконечники копий, ножи). Оружие и его основные части хранились в металлическом сейфе в комнате для хранения музейных экспонатов, не оборудованной техническими средствами охраны и не соответствующей предъявляемым лицензионным требованиям».

Итог тот же самый, что в Кузбассе, — экспонаты изъяли, музейщиков записали в уголовники. Не исключено, что и в других краевых и областных музеях подобные инциденты происходили.

Между тем в Вологодской области прокуратура почему-то смогла встать на сторону БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Когда в июле 2017 года представители Росгвардии по итогам проверки оштрафовали заведующую отделом хранения фондов, хранителя оружейной коллекции, прокуратура провела свою проверку, и штраф в 25 тысяч был отменён, а за свою исполнительность трое гвардейцев даже административные наказания получили.

«Представьте, что делают, гады?!»

Выходит, дело не в абсурдном законодательстве, а в отношении конкретных людей государевых к сохранению памяти о подвиге русских, защитивших весь мир от фашистских захватчиков? Во всяком случае так считает ветеран Великой Отечественной войны из Бийска Иван Егорович Батурин. Бывший разведчик-артиллерист, в составе 3-го Белорусского фронта участвовавший в Восточно-Прусской наступательной операции, был весьма прямолинеен:

«Да какая опасность — абсурд! Сам служил последние 10 лет в военизированной охране, делов-то: стволы запаять, затворы вынуть, бойки спилить. Так в музее, скорее всего, и сделано давно. С представленным там оружием мы воевали, это наша память!

Обидно, что у нас в городе уничтожают всё советское. В библиотеках литературу советскую уничтожают. Около 5 лет назад приглашали в Первый лицей на 1 сентября. Хотел ему книги передать, у меня много очень — про войну и прочее, а мне в библиотеке отказали, не надо, мол, у нас даже свои, какие были, экземпляры про Великую Отечественную войну, про маршалов, уничтожили все. Представьте, что делают, гады?

Или вот сейчас на сахарном заводе, там были клуб и библиотека — комнатка небольшая, закрыли. Был на рынке. Смотрю, женщина продаёт книгу — интересную — военных лет. Спрашиваю: «Где вы её достали, как?» Она отвечает, что работала в пятнадцатой школе, и в одно время все книги старые погрузили и на свалку увезли. Вот что делается! Уничтожается ужасно как. И карабины эти, автоматы в музее тоже, наверное, уничтожить хотят. Обязательно обсудим эту ситуацию на совете ветеранов, но думаю, что все будут против изъятия оружейной коллекции из экспозиции», — заявил Великой Отечественной войны Иван Егорович Батурин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Не осталась в стороне и алтайская общественность. На сайте ИА «Банкфакс», к примеру, комментаторы много иронизировали по поводу действий Росгвардии, озаботившейся вдруг проверками музеев:

«Необходимо идти еще дальше и инициировать немедленную и полную конфискацию холодного и огнестрельного оружия времен Великой Отечественной и прочих войн из музеев Алтайского края. При этом необходимо заменить его на холодное и огнестрельное оружие настоящих героев — братвы из 1990-х и прочих участников процесса строительства Новой России, которые внесли решающую лепту в становление великой и непобедимой нашей современной Родины. Обязать образовательные учреждения края не менее трех раз в год водить на экскурсии по такого рода экспозициям школьников и студентов. Только так вырастим настоящих патриотов!»

«Но самые страшное оружие — это стволы петровских пушек из Бикатунской крепости, которые стоят в боевой постоянной готовности у парадного подъезда Бийского городского УВД, и нацелены они куда? Прямо на Барнульский взвоз и телебашню на горе».

«Но нужно на этом не останавливаться и поделиться опытом с московскими коллегами, там, в музее на Поклонной горе, непочатый край работы, там еще и танки с самолетами и кораблями. Короче, срочно этого специалиста повысить и на проверку в музей Великой Отечественной войны в Москве!»

Резюмировать сказанное совершенно не хочется. Всё и так понятно. Зарплата музейщиков, во всяком случае на Алтае, известно какая — мизерная. И штрафовать на многие тысячи, а также возбуждать уголовные дела по статье «Незаконное хранение оружия», это сродни тому, про что алтайский ветеран войны Иван Егорович Батурин сказал: «Представьте, что делают, гады?!» Не могут не тревожить и его слова об уничтожении советских книг о войне в школах Бийска.

В защиту работников музеев, о которых было упомянуто выше, скажу, что это очень достойные люди, за годы своей работы многократно приумножившие коллекции святых реликвий Великой Отечественной войны. И уж кто, как не они, доподлинно знают, что для сохранения правды о Великой Отечественной войне молодое поколение должно иметь возможность видеть оружие, которым ковалась Наша Победа.

Пока же политика благоприятствует появлению всё новых и новых «Коль из Уренгоя».

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