В дом лидера Мьянмы бросили «коктейль Молотова»

Янгон, Мьянма, , 10:28 — REGNUM Нападению неизвестных подвергся дом министра иностранных дел, государственного советника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. В здание бросили «коктейль Молотова», сообщает агентство France-Presse.

Инцидент произошел в Янгоне, когда Аун Сан Су Чжи отсутствовала дома. Бутылка с зажигательной смесью вызвала пожар, однако серьезных повреждений зданию он не причинил.

Причины происшествия пока неизвестны. Агентство отмечает, что ранее министр подверглась критике на фоне обострения обстановки в штате Ракхайн, где живет народность рохинджа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда произошел вооруженный конфликт между боевиками-рохинджа и правительственными войсками. Беспорядки вынудили жителей массово покидать регион. По оценкам ООН, за пределы Мьянмы бежали 650 тыс. человек.

Напомним, что этническая группа рохинджа исповедует ислам в отличие от большинства жителей Мьянмы, которые являются буддистами. Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн. Эта народность живет на территории Мьянмы без гражданства, так как власти считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш.

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