В Литве судят местных подельников пирамиды МММ Мавроди

Вильнюс, , 17:24 — REGNUM Получив информацию, что лицам, пострадавшим от финансовой пирамиды MMM-2011, предлагается вернуть деньги путем «инвестирования» в сомнительные финансовые системы, генпрокуратура Литвы сегодня, 30 января, распространила заявление, в котором предупреждает жителей, чтобы они не попали в ловушку возможной преступной деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве отметили, что сейчас в суде рассматривается дело, в котором организаторы финансовой пирамиды MMM-2011 обвиняются в осуществлении незаконной финансовой деятельности и мошенничестве в составе организованной группировки. По данным досудебного расследования, выполненного в 2012—2017 годах, руководители преступной группировки организовывали распределение «инвестированных» людьми денежных средства между собой и другими членами финансовой пирамиды, и обманом, пользуясь доверием жителей, нажили имущество большой стоимости.

Обратившийся к полиции житель информировал, что получил предложение «вернуть средства», инвестированные в финансовую пирамиду MMM-2011, но перед этим он еще должен заплатить определенную сумму другим участникам.

В начале 2018 года прокурор департамента уголовного преследования генпрокуратуры передал в суд уголовное дело, в котором 9 человек обвиняются в осуществлении незаконной финансовой деятельности и мошенничестве в составе организованной группировки.

По данным досудебного расследования, в 2011 году в Литве начала деятельность группа лиц, которые по методу деятельности гражданина РФ Сергея Мавроди — по модели финансовой пирамиды — призывали людей инвестировать в финансовую систему MMM-2011, обещая, что им вернется намного больше денег — до 55% годовых процентов. В деятельность системы в Литве было вовлечено 800 доверчивых жителей. Они с апреля 2011 года по июнь 2012 года, когда были задержаны организаторы этой незаконной деятельности, в финансовую пирамиду в разной валюте внесли почти 700 тыс. евро. Эти средства никуда не инвестировались, а распределялись между организаторами преступной деятельности и другими членами финансовой пирамиды.