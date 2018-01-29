Самолет из Москвы приземлился в Барнауле со второй попытки

Барнаул, , 16:07 — REGNUM Рейс Москва — Барнаул приземлился в столице Алтайского края лишь со второй попытки. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Виной произошедшему явилась нелётная погода в аэропорту прибытия. Самолёт долетел до пункта назначения, однако совершить посадку не смог, и был перенаправлен на Новосибирск.

«Из Москвы борт «Аэрофлота» СУ-1430 вылетел в 5.50 по столичному времени. Самолёт благополучно достиг Барнаула, но из-за плохих погодных условий кружил больше получаса над городом. После нескольких неудачных попыток зайти на посадку борт перенаправили в Новосибирск», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что после дозаправки в новосибирском аэропорту Толмачёво борту снова дали «добро» на вылет, и во второй раз он благополучно приземлился в Барнауле.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, летевший рейсом из Стамбула в Москву лайнер авиакомпании Turkish Airlines, вынужден был вернуться обратно после обнаружения технических неполадок.

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По словам источника в авиакомпании, неисправности обнаружились в самолете, выполнявшем рейс TK413 из аэропорта Ататюрка во Внуково. Решение о возвращении принял командир экипажа