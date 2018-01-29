В Иркутске инсценировали убийство и поймали злоумышленника

Иркутск, , 14:53 — REGNUM Сыграть роли в настоящей детективной истории довелось накануне правоохранителям МВД и следственного комитета в Иркутской области. Чтобы поймать с поличным 48-летнего мужчину, намеревавшегося заказать убийство 43-летнего иркутянина, который ему чем-то сильно «насолил», оперативники в деталях воссоздали место происшествия. Роль «киллера» исполнил оперативник. Подробности инцидента с заказным убийством и видео задержания опубликовал сегодня сайт СУ СК РФ в Иркутской области.

«Заказчик сообщил исполнителю данные будущей жертвы и договорился о вознаграждении. За работу заказчик обещал передать исполнителю земельный участок с домом, расположенные в Калининградской области. Следователи тщательно спланировали инсценировку убийства», — пояснил и.о. руководителя 3 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Иркутской области Александр Кудрявцев.

Воссоздавая в деталях место происшествия, оперативники поместили «жертву» в её автомобиль и «нарисовали» следы, характерные при получении огнестрельных ранений. При этом возле транспортного средства работала следственно-оперативная группа, якобы изымающая стреляные гильзы и иные вещественные доказательства.

Фотографии с этими «следами» и позволили убедить заказчика в выполнении наемником заявленных требований. В кабинете нотариуса при оформлении сделки по недвижимости фигурант и был задержан. Следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, к аналогичному приёму с инсценировкой убийства летом 2017 года пришлось прибегнуть и правоохранителям в Алтайском крае. Информация о том, что бизнесмена Сергея Розбаха (брата известного алтайского предпринимателя Анатолия Банных) похитили — не соответствовала действительности. Момент, когда Сергей Робзах исчез, якобы направляясь со своим партнером в Славгород, был спланированной операцией правоохранителей. Злоумышленник был задержан.

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