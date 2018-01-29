Сделать бизнес или сохранить животных? Коммерсанты знают ответ

Иркутск, , 03:32 — REGNUM Развернувшаяся в последние годы агитация за возобновление охоты на байкальскую нерпу имеет сторонников среди тех, кто во главу угла ставит прибыль от туризма. Аргументы таких людей выглядят вполне наукообразными. Но как обстоит дело в реальности, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

С 1980 года промысел байкальской нерпы запрещен из-за сильного уменьшения популяции, которое имело своей причиной браконьерство. Охота была разрешена только представителям коренных народов, в основном, эвенкам. Сейчас пропагандисты охоты на нерпу пытаются использовать эту лазейку для популяризации охотничьих туров. Предполагается, что убийство нерпы будет штучным. Однако вслед за этими утверждениями уже продвигается рассуждение, что нерпы, дескать, стало слишком много и надо уничтожать ее в промышленных масштабах, тысячами, для регулирования популяции.

Контрдовод прост: все утверждения о «безмерно расплодившейся» нерпе основаны на том, что ее стали гораздо чаще встречать люди. И это очень понятно, ведь если нерпу перестали уничтожать с 1980 года, то она прекратила воспринимать человека как угрозу. Нерешенными остаются важнейшие вопросы: какова истинная численность популяции байкальской нерпы и стоит ли коммерческие интересы ставить выше природоохранных?

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