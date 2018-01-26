Отморозки: поступки иных животных оказались лучше, чем поведение сибиряков

Барнаул, , 12:42 — REGNUM Замерзший автомобиль — страшный сон для водителей. Когда на улице минус 40 °C, остается несколько вариантов: оставить машину до потепления, прибегнуть к помощи либо самостоятельно приняться за отогрев. Но водителю стареньких «Жигулей», застрявшему на заринской трассе в Алтайском крае, придётся теперь прибегать к услугам автомастерской — пока он ездил за помощью, его автомобилю «помогли» вандалы. Историю эту сегодня обсуждают в соцсетях, в частности — группе «Наш город — Заринск», где размещена фотография разукомплектованного автомобиля: стекла выбиты, колеса сняты, а под днище заботливо положена березовая чурка.

«Каждый день ездил в сторону Смазнево. Перед поворотом, возле заброшенной АЗС, видел автомобиль. Он был в нормальном состоянии, а сегодня — разобранный и разбитый. Остановился сфотографировать, и еще один водитель подъехал. Говорит, что вчера заметил, как «терлись» возле машины посторонние люди, которые, завидев его, скрылись», — пояснил участник группы Сергей.

«Чудеса взаимовыручки» в морозы проявили транспортники Красноярска. По сообщению ngs24.ru, в городской транспортный департамент накануне поступила жалоба от одной из пассажирок автобуса № 83. Женщина пишет, что вечером в крещенский сочельник она ехала в «Зеленую Рощу». За одну остановку до пункта «СПТУ № 18» автобус остановился и высадил пассажиров перед идущим позади 83-м автобусом, а сам уехал. Но когда люди пересели в новый транспорт, кондуктор потребовала оплатить проезд, причём в очень грубой форме.

Трагедией мог закончится инцидент, произошедший в поезде, ехавшем из Омска в Караганду. По данным «Комсомольской правды», бабушку с внучкой выгнала проводница, узнав, что у женщины нет при себе оригинала свидетельства на ребёнка. Причём сделано всё было с особым цинизмом: документы просто выкинули из вагона на перрон, не дав даже надеть на внучку верхнюю одежду. К счастью, эта история закончилась хорошо. Плачущую раздетую девочку и её сопровождающую приютил у себя проводник соседнего вагона.

Напомним, жестокий поступок совершила также одна из кондукторов в Новокузнецке, высадив из автобуса 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд, поскольку у неё не было наличных денег для оплаты, а транспортная карта не срабатывала. В это время температура воздуха составляла минус 35 градусов.

Поистине некоторые животные в морозы ведут себя лучше, чем люди. По данным сайта сообщества Barnaul22, целая стая волков в разгар дня зашла в село Бугрышиха Алтайского края. Но самое удивительное, что опасные звери вели себя смирно и не убили никого из домашних животных. Один из волков даже зашел в середину табуна, но коней трогать не стал. Да и табун, по словам очевидцев, не испугался зверя. Наблюдая за волками в бинокль, один из жителей села заметил четырех молодых волчков, которые играли между собой. После вся стая вновь удалилась в лес.

Кстати, четвероногим тоже нужна наша помощь: в Бийске сегодняшней ночью при пожаре в приюте погибло более 20 собак и шесть кошек. Волонтеры бьют во все колокола, ищут людей, которые помогут разобрать завалы, заколотить пленкой окна

Как уже сообщало ИА REGNUM, всю текущую неделю в Сибири стоят трескучие морозы, и столбик термометра местами опускается почти до минус 50 °C. Хочется пожелать сибирякам быть более внимательными к окружающим: ведь не исключено, что помощь понадобится и кому-то из вас.

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