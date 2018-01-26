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«Весь экипаж пьян»: из порта Клайпеды не позволили выйти литовскому судну

Происшествия

Рыболовному судну не позволили выйти в Балтийское море, на борту не было ни одного трезвого человека

«Весь экипаж пьян»: из порта Клайпеды не позволили выйти литовскому судну
Клайпедский порт

Клайпеда, Литва, 26 января 2018, 11:57 — REGNUM  Литовские пограничники не разрешили выйти в Балтийское море рыболовному судну, так как его капитан и экипаж были в нетрезвом состоянии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 января, в литовской погранслужбе.

Около полуночи, в ночь на 26 января, в находящемся в Клайпедском порту пункте контроля Пилес пограничники проверяли рыболовное судно, которое должно было выйти в Балтийское море. Проверялись документы экипажа, состоящего из 5 клайпедчан, и одного проживающего в Клайпеде пассажира.

Пограничники заметили, что и члены экипажа, и пассажир пьяны. Для установления степени опьянения сотрудники Службы охраны госграницы вызвали клайпедскую полицию. Капитан корабля, 64-летний житель Клайпеды, «надул» 1,21 промилле. Степень опьянения других членов экипажа и пассажира достигала от 1 до 1,72 промилле.

Пограничники не разрешили рыбакам выйти в море, судно осталось стоять у набережной. Весь материал пограничники и полицейские передадут учреждению, в компетенцию которого входит расследование подобных инцидентов, — инспекции по надзору за Клапейдским портом.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, Литва лидирует в мире по количеству употребления алкоголя на душу населения.

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