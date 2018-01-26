В Сочи начались проверки инцидента с оставлением пациента на улице

Сочи, Краснодарский край, , 11:49 — REGNUM Проверки инцидента с оставлением пациента на улице медсестрами городской больницы Сочи начаты следственными органами и федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Краснодарскому краю.

Пресс-служба следственного управления СК России сообщила, что проверка организована «в связи с распространенным в СМИ видео, на котором видно, как медсестры городской больницы Сочи вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы учреждения и оставили лежать на земле».

После установления обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

Собственную проверку начал краевой Росздравнадзор. В управлении намерены установить, что послужило причиной неподобающего обращения с пациентом.

Напомним, 25 января сначала в социальных сетях, а затем в СМИ появилось видео, на котором две медсестры высадили из кресла-каталки пациента прямо на улице и ушли. Очевидцы события пояснили, что инцидент произошел неподалеку от городской больницы Сочи №4.

По версии медсестер, которые дали пояснения о случившемся, пациент поступил в состоянии сильного наркотического опьянения и потребовал выписки из больницы. По словам мужчины, на улице его якобы ожидал друг. Медсестры вывезли пациента на улицу и оставили.

После того как в ситуацию вмешался сотрудник полиции, мужчина был снова доставлен в больницу №4. После предварительной проверки заведующая отделением сообщила, что медсестры будут уволены.

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