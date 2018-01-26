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В Японии вспышка гриппа привела к заболеванию почти 3 млн человек

Происшествия

В стране обнаружился дефицит врачей. Сейчас на одного доктора приходится 52 пациента с гриппом

В Японии вспышка гриппа привела к заболеванию почти 3 млн человек
Иллюстрация: Astiahealth.com
Врач с планшетом

Токио, 26 января 2018, 09:41 — REGNUM  Морозная погода в Японии спровоцировала вспышку гриппа — на данный момент к врачам обратились 2,83 млн человек, сообщает 26 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Только за последнюю неделю число заболевших гриппом выросло примерно на 1 млн человек. В результате в стране образовался дефицит врачей, готовых прийти на помощь пациентам, — сейчас на одного доктора в Японии приходится 52 пациента с гриппом, что является своеобразным рекордом с начала ведения статистики в 1999 году.

Наиболее остро нехватка медработников проявляется на юго-западном острове Кюсю, где каждый врач работает сразу с 80 больными.

В качестве главной меры профилактики японский минздрав посоветовал жителям частое мытье рук и ношение защитных повязок.

Отмечается, что рост числа заболевших произошел после сильного снегопада в середине января, когда в стране установилась низкая температура воздуха. В Токио, где температура редко опускается ниже нуля, были зафиксированы заморозки. В результате температурных изменений влажный воздух островного государства стал очень сухим, что усугубило ситуацию с распространением гриппа.

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Грипп, ОРЗ
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