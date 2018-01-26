В США оповестивший о ядерном ударе отказался сотрудничать со следствием

Гонолулу, США, , 07:57 — REGNUM История с ложной тревогой о ядерном ударе на Гавайях получила развитие — мужчина, который сообщил о приближении баллистической ракеты и был задержан, отказался сотрудничать со следствием, передает 25 января телеканал Fox News.

Сведения об отказе сотрудничать сообщила сенату конгресса США представитель Федеральной комиссии по связи Лиса Фолкс.

«Мы разочарованы тем, что один ключевой сотрудник, передавший ложный сигнал, отказывается сотрудничать с нашим расследованием. Надеемся, он передумает», — сказала Фолкс.

Данное расследование, по ее словам, ведут правоохранительные органы штата Гавайи совместно с федеральными органами США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 13 января. Сотрудник службы чрезвычайных ситуаций штата Гавайи во время передачи смены нажал не ту кнопку — в результате оповещение о ракетной атаке ушло в виде SMS-сообщений на телефоны местных жителей, а также на телевидение и радио.

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В рассылаемых сообщениях говорилось, что нужно немедленно укрыться в убежище и не воспринимать происходящее как учения. Угрозу ядерного удара опровергла член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард.

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