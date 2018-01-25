По всем фронтам: алтайских аграриев разоряет государство и мошенники

Светлана Шаповалова, , 13:37 — REGNUM

В то время, как одни алтайские фермеры опасаются гибели озимых в связи с сильными морозами, другие — разоряются, так и не дождавшись адекватных действий государства по регулированию зернового рынка, третьи и вовсе лишаются последних денег, вырученных от продажи урожая ниже себестоимости. Тревожная и в некотором роде невероятная информация поступила из Хабарского района Алтайского края.

Некие граждане с паспортами жителей Новосибирска, вооружившись документами, согласно которым они якобы работали в алтайских хозяйствах с зарплатой под 70 тыс. рублей в месяц, но не получили своих денег, обратились к мировым судьям Алтайского края. Те без проверки, только лишь на основании предоставления трудового договора, справки о зарплате и справки, подтверждающей задолженность, махом вынесли решения о списании со счетов крестьянских хозяйств этой якобы имеющейся задолженности.

Больше всех пострадал директор ООО КФК «Монолит» Алексей Рымарь: его счёт в «Россельхозбанке» опустошили на 469 тысяч рублей. Но заведующему сектором растениеводства отдела АПК районной администрации Сергею Чавкунькину известно по крайней мере ещё о трех аналогичных историях, они произошли с ИП глава КХФ Шипанов, ИП глава КФК Розумак и ООО КХ «Радуга».

В ходе разбирательств выяснилось, что во всех случаях заявления были поданы и рассмотрены мировыми судьями далеко не Хабарского района (хотя предприятия пострадавших фермеров зарегистрированы и работают именно там, в селе Мартовка). Оказывается, злоумышленники намеренно изменили в поддельных трудовых договорах фактический адрес работодателя и пошли жаловаться судьям других районов Алтайского края, расположенных в 5—6 часах езды от Хабаров — Алейска, Шипуново и Бийска. Этот расчет помог им «убить двух зайцев»: избежать повышенного интереса судей к своим землякам, принятым на работу с совершенно фантастической для аграриев зарплатой (средняя по району — 12 тыс. рублей), и риска, что «работодатель» разоблачит обманщика. Так оно и вышло: из копий судебных документов, предоставленных ИА REGNUM фермером Алексеем Рымарем, понятно, что он попросту не мог получить никаких уведомлений из суда, поскольку отправлялись они не в Хабары, а «в никуда» — на якобы фактический адрес нахождения его фирмы — Алейск, улица Победы, 115.

«Мне позвонили из банка и сообщили, что со счёта списали 469 тыс. рублей. Приехал разбираться — мне говорят, мол, операция осуществлена согласно приказу мирового судьи из Алейска Кручинной И.В. Я в суд давай звонить. Там мне объяснили, что к ним обратился человек с оригинальными документами, заверенными синими печатями, он предоставил трудовой договор, справку о заработной плате, справку о том, что я не выплатил заработную плату. На их основании судья приняла решение и издала приказ о взыскании с моего ООО 469 тыс. рублей.

В секретариате говорят, что оснований сомневаться в подлинности документов у них не было. Но у меня печать совсем другая и подпись. И в Алейске никаких моих предприятий нет. И обжаловать вынесенное решение в течение 10 дней я не мог, поскольку не мог получить уведомление, оправленное по поддельному адресу. Но судья, которая отдала мои деньги мошеннику, даже разговаривать со мной не захотела», — поделился Алексей Рымарь.

По его словам, не лучше с пострадавшими поступили и в банке: его сотрудники пояснили, что не могли не выполнить судебное предписание (кстати, сейчас уже отменённое). Как только закончился срок обжалования решения, лжеработник тут же поехал в головное отделение «Россельхозбанка», где ему после соблюдения всех процедур перевели всю «задолженность» на счет в другом банке. Несмотря на то, что судебное решение уже отменено, вернуть деньги невозможно, поскольку посетитель снял всю сумму в течение часа после того, как её получил на счёт в другом банке.

«В моём банке мне поначалу сказали, что это 100 процентов вина судьи, что давайте подадим на судью заявление, но потом почему-то изменили мнение: после обеда приезжаю, мне говорят: с судьей судиться — это проигрышное дело, пусть этим полиция занимается. Но я заявление туда написал в тот же день, когда меня разорили — 16 января.

Прошла уже неделя — и ни звонка с полиции, ничего. Я сам к ним ходил, предлагал задержать этого новосибирца — ведь паспортные данные имеются. Но правоохранители говорят: нет, так дело не пойдет, сначала мы твоих рабочих опросим, потом узнаем у судьи — почему она такое решение приняла. Хотя чем дольше они думают, тем меньше шансов найти мошенника. А мне что делать? Мне деньги сейчас нужны. Дело в том, что ещё и цены нету ни на пшеницу, ни на семечку, ни на гречку, а людям зарплату платить надо, запчасти покупать», — сокрушается фермер.

Кстати, в двух других случаях, произошедших примерно в одно и то же время, мошенники обкатали аналогичную схему. Правда, их улов, несмотря на аналогичные суммы, обозначенные в решении мировых судей (заявления писались как под копирку), оказался куда скромнее. В момент обращения на счету ООО «КХ «Радуга» оказалось только на 10 тыс. рублей (хотя ожидалось поступление крупной суммы денег), ИП глава КФК Шипанов Николай Михайлович обобрали на 180 тыс 359 рублей.

Пострадавшие до сих пор недоумевают, как судьи могли поверить в трудовые договоры, по которым новосибирцы с заплатой в почти 70 тысяч (!) рублей помогали фермерам в Хабаровском районе, а получали её с марта по сентябрь 2017 года, и как любой руководитель в здравом уме мог выдать работнику справку о такой серьёзной задолженности?

«Зарплаты в 70 тысяч рублей у наших аграриев не бывает. Да и зачем мне чужаки — своих работников хватает. Все они трудоустроены, и со всеми рассчитываюсь вовремя. В Россельхозбанке тоже непонятно почему так поступили, почему не предупредили перед тем, как списывать? Это бы помогло раскрыть обман», — отметил Алексей Рымарь.

В действительности же ни банкиры, ни мировые судьи, по его словам, виноватыми себя не считают. Хотя «поветрие» с обобранием фермеров из одного района на примерно одинаковые внушительные суммы службу безопасности банка не могло не насторожить. Алексею Рымарю и его собратьям по несчастью тем более досадно, ведь речь идет о специализированном банке, призванном аграриев поддерживать. Но с этим как раз проблемы не только в банковской сфере.

По словам заведующего сектором растениеводства отдела АПК администрации Хабаровского района Сергея Чавкунькина, в 2017 году урожай фермерами получен неплохой — более 118 более тонн при урожайности 15 ц/га, и это не смотря на то, что от града летом пострадало 6000 га засеянных полей. Но зерно и гречку и по сей день покупают по 5000 рублей за тонну.

«Настроение у фермеров отвратительное. Некоторые не знают, как работать дальше — цены нет, а солярка растет», — поделился неутешительными новостями аграрий.

Между тем только до конца января 2018 года крестьяне должны отдать по кредитам около 2 миллиардов рублей. А обещанные «вот-вот» интервенции ждать не приходится. Не дождались фермеры и отсрочек или пролонгаций по кредитам.

Беда по всем фронтам у них.