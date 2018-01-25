В Италии поезд сошел с рельсов: есть жертвы

Милан, Италия, , 11:15 — REGNUM Крушение поезда недалеко от города Пьольтелло в Италии привело к гибели по меньшей мере двух человек, еще больше 100 получили травмы разной степени тяжести, сообщает 25 января телеканал Rainews24.

Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов и перевернулся около 7 утра. Как отметили местные СМИ, на поезде добирались на работу сотни рабочих.

Порядка десяти человек получили тяжелые травмы, около сотни — небольшие повреждения.

В результате крушения часть вагонов была смята, многие пострадавшие оказались запертыми внутри и не смогли выбраться самостоятельно. На место немедленно прибыли сотрудники спасательных служб и медики — два вертолета, двенадцать машин скорой помощи, пожарные бригады и карабинеры.

Железнодорожное сообщение между Миланом и Тревиглио заблокировано, движение поездов по этому участку не осуществляется.

В настоящее время сотрудники спасательных служб и правоохранители восстанавливают картину происшествия.