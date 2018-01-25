Мать попросила сына: двое подростков убили мужчину в Алтайском крае

р-н Троицкий, Алтайский край, , 07:16 — REGNUM В Алтайском крае совершено убийство мужчины. В совершении преступления подозревают двух подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 25 января, также по уголовному делу проходит и 50-летняя жительница Троицкого района.

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Как выяснилось, именно она заказала убийство. Жертва — её бывший супруг, к которому она испытывала сильную неприязнью.

«Путём уговора и подкупа она склонила к совершению особо тяжкого преступления своего несовершеннолетнего сына и его знакомого», — добавили в следственном ведомстве.

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Молодые люди, под надуманным предлогом, заманили мужчину в лес и несколько раз ударили по голове металлическим предметом, а потом закопали. Преступление было совершено 3 января 2018 года. Тело мужчины обнаружили спустя несколько дней.

Подозреваемых в убийстве подростков задержали в тот же день. Затем за подстрекательство к убийству была задержана и женщина. Все трое находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще одно жесткое убийство было совешено в Алтайском крае в ноябре 2017 года. Тело пенсионерки было обнаружено с рублеными ранами головы в одном из домов в селе Порошино Кытмановского района. Следствие заподозрило в тяжком преступлении 16-летнего подростка. По версии дознавателей, молодой человек убил женщину и похитил более 30 тыс. рублей, а потом скрылся с места преступления.

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