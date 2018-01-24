Мощные циклоны нарушили сообщение Сахалина с материком

Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM В аэропорту Южно-Сахалинска 24 января из-за сильных метелей задержаны 18 рейсов на вылет и прилет, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По состоянию на 17:50 по местному времени (9:50 мск), задержан вылет рейсов во Владивосток, Хабаровск, Москву, Новосибирск и в Сеул.

Отменены два рейса во Владивосток, в Оху, Саппоро, Курильск и Южно-Курильск. Отменены и задержаны также рейсы в обратном направлении.

В настоящее время видимость в районе аэродрома составляет 100 метров. Наземные службы переведены в режим усиленной работы.

В ночь на 24 января Сахалинская область оказалась под влиянием мощного циклона, который принес на юг острова сильные метели. Из-за непогоды не работает паромная переправа в Татарском проливе (Ванино — Холмск).

Также закрыто движение на некоторых региональных трассах: Южно-Сахалинск — Оха, Стародубское — Макаров и Арсентьевка — Ильинское. Проехать там разрешено только технике дежурных служб для аварийно-восстановительных работ.

Отменено движение пригородных поездов, в Южно-Сахалинске мэрия отменила занятия первой и второй смены во всех школах городского округа. Детские сады работают в обычном режиме.

Существенного улучшения погоды не ожидается: к региону со стороны Тихого океана через Курильские острова подходит еще один мощный циклон, под влиянием которого регион будет находиться до субботы.

Он принесет снегопады, метель, видимость снизится до 50−200 метров. Также ожидается усиление ветра, временами до ураганного (33−38 м/с).

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