ЛНР: Украина стянула к линии фронта гаубицы и минометы

Луганск, , 16:00 — REGNUM Гаубицы и минометы подтянули киевские войска к линии фронта в Донбассе, заявил 23 января официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, в нарушение Минских соглашений минометная батарея 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ заняла позиции возле населенного пункта Катериновка, а в район населенного пункта Новоалександровка украинские силовики стянули две 122 мм гаубицы.

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Напомним, ранее представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в Донбассе в ближайшее время возможно обострение конфликта. В качестве доказательств он привел наблюдения с беспилотника, которые показывают, что обе стороны минируют территорию, окапываются и стягивают военную технику.

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Ранее украинские власти приняли закон о «реинтеграции» Донбасса, который объявляет Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) «оккупированными территориями» и позволяет ВСУ по своему усмотрению действовать в зоне конфликта без последствий.

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