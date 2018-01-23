Очередная стрельба в американской школе: есть пострадавшие

Даллас, США, , 07:33 — REGNUM В американском штате Техас 16-летний подросток открыл стрельбу и ранил учащуюся, сообщает 23 января Associated Press.

Получившая ранения 15-летняя девушка была экстренно госпитализирована в больницу города Даллас.

Преступник пытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правопорядка.

«Двери открылись, и все с криками побежали из здания», — рассказала 17-летняя ученица школы, ставшая очевидицей произошедшего.

«Этого можно было избежать, было много признаков надвигающейся трагедии», — добавила она, имея в виду агрессивное поведение подростка, устроившего стрельбу.

Напомним, в США инциденты с применением огнестрельного оружия случаются регулярно, что связано с его свободной продажей, закрепленной второй поправкой к конституции страны.

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