В Киргизии легализовали машины премиум-класса, угнанные в ЕАЭС и Грузии

Бишкек, , 16:36 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии нейтрализовали преступную группировку, участники которой угоняли дорогие автомобили в странах Евразийского экономического союза и Грузии, легализовали их и обменивали на наркотики в соседнем Таджикистане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным следствия, затем эти наркотики контрабандным путем попадали в Россию.

Отмечается, что перегонять краденые машины через границу России с Казахстаном и границу Казахстана с Киргизией бандитам помогали коррумпированные чиновники из этих стран. А в получении новых документов на автомобили оказывали содействие сотрудники киргизстанской государственной регистрационной службы, вступившие с ними в преступный сговор.

Всего было выявлено 38 фактов незаконной легализации угнанных этой бандой машин. К уголовной ответственности привлечено 19 человек, еще трое граждан объявлены в розыск. Также задержано свыше 45 автомобилей премиум-класса марок «Лексус», «Тойота», «Мерседес».

Правоохранительные органы Киргизии, Казахстана и России продолжают проводить спецмероприятия для выявления других аналогичных фактов и причастных к этим преступлениям лиц.

ИА REGNUM напоминает, что ранее милиция и спецслужбы Киргизии неоднократно выявляли факты участия отдельных чиновников государственной регистрационной службы в преступных схемах по незаконной выдаче киргизстанцам и иностранным гражданам паспортов и других документов.

Так, в частности, в мае 2015 года были арестованы сотрудники ГРС, которые регистрировали грузовые транспортные средства как пассажирские микроавтобусы. В результате их деятельности государству был нанесен ущерб в 9,1 млн сомов (7,4 млн рублей).

По словам бывшего заместителя главы киргизстанских спецслужб Артура Медетбекова, «бардак и продажность отдельных чиновников позволяют террористам приобрести паспорта граждан Киргизской Республики и спокойно находиться на ее территории».