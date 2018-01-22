Бойня в школе в Улан-Удэ. Что известно на сегодняшний день

Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM В Бурятии дети и учитель, пострадавшие 19 января в результате бойни в улан-удэнской школе №5, продолжают проходить лечение. Как сообщил ИА REGNUM сегодня, 22 января, главный врач Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия Вячеслав Тимкин, двое пациентов (две девочки) находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. У всех остальных (трое детей, учительница и нападавший) состояние удовлетворительное, они находятся в отделениях.

«Две девочки находятся в реанимации, их лечение скорректировано. Самое важное, что нужно отметить, у обеих состояние хоть и тяжёлое, но без отрицательной динамики. У одной из девочек повреждены структуры головного мозга, у второй — повреждены пальцы. Стоит также отметить, что состояние девочки с травмой головы было изначально крайне тяжёлым. В настоящее время она находится в медикаментозном сне на аппаратном дыхании без отрицательной динамики. Девочке с травмой руки микрохирургически восстановлено кровообращение в пальцах, и мы надеемся, что их жизнеспособность сохранится. Девочке с нейротравмой будет продолжено интенсивное лечение с динамическим наблюдением, критический период пока сохраняется. В перспективе — оперативное лечение в плановом порядке», — прокомментировал Вячеслав Тимкин.

Он также напомнил, что в Бурятию, чтобы помочь улан-удэнским медикам, приезжали специалисты из Санкт-Петербурга.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, утром 19 января в школе №5, расположенной в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ, девятиклассник напал с топором на учеников 7-го класса, а затем поджёг учебное помещение. Нападавшего задержали и госпитализировали после попытки суицида. В результате нападения пострадали семь человек (пятеро детей, сам нападавший и педагог).

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Между тем, как сообщили 22 января ИА REGNUM в правительстве Бурятии, пострадавшие школьники (за исключением нападавшего) и учитель получат единовременные выплаты. На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики направят 2,4 млн рублей.

«Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тысяч рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Выплаты будут осуществляться через министерство социальной защиты населения Бурятии «путём перечисления на лицевые счета граждан в кредитных организациях в ближайшее время», говорится в сообщении властей региона.

Напомним также, в правительстве Бурятии заявили, что после произошедшего в школах будут усилены меры безопасности. Пропускной режим будет усилен и в детских садах, и в учреждениях дополнительного образования, и в организациях среднего профессионального образования, и в высших учебных заведениях.

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20 января глава Бурятии также сообщил, что принято решение усилить психологическую помощь в школах:

«100 процентов школ республики в ближайшее время должны быть укомплектованы психологами».

Тем временем жители Бурятии продолжают обсуждать бойню в школе. В социальных сетях всё чаще выдвигается версия, что ЧП в улан-удэнской школе связано с резнёй в школе Перми. Там 15 января двое подростков напали на учеников младших классов и ранили педагога. В общей сложности пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. 12 человек госпитализировали. Двоих детей, двоих подростков и педагога прооперировали. Одного из четвероклассников направили на лечение в Москву.

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