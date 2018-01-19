Суббота, 20 Января 2018 года
03:15:05 МСК

Калининградский губернатор уволил мэра за махинации с курортной землей

Происшествия

Очередной чиновничий скандал в городе, где расположена государственная резиденция управделами президента

Калининградский губернатор уволил мэра за махинации с курортной землей
Иллюстрация: Pionersk.gov39.ru
Евгений Михейкин

Калининград, 19 января 2018, 22:48 — REGNUM  Глава администрации курортного города Пионерский Евгений Михейкин уволен из-за выявленных махинаций с дорогостоящей приморской землей. Сегодня, 19 января, с просьбой лишить чиновника полномочий в совет депутатов Пионерского городского округа обратился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По данным министра регионального контроля Елены Серой, частная компания, которой администрация Пионерского передала в аренду земельный участок, переуступила его физлицу, который, в свою очередь, размежевал территорию на 46 участков под ИЖД.

«Регистрация права собственности на построенные ИЖД позволила снизить размер годовой арендной платы с 10,7 миллиона рублей до 79 тысяч рублей», — уточнила Серая.

После вмешательства правительства Калининградской области регистрация сделок была приостановлена.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за последний год это уже третий скандал в Пионерском, где построена государственная резиденция «Янтарь», подведомственная Управлению по делам президента РФ.

Так, в декабре 2017 года за незаконное начисление самой себе премий на 1 млн рублей была осуждена бывшая глава города Пионерский Римма Сагаева (экс-чиновницу суд приговорил к трём годам лишения свободы условно).

В январе 2017 года в отставку ушёл мэр Пионерского Олег Косенков. Увольнение было напрямую связано с задержанием его заместителя Юрия Копшева. По версии следствия, Копшев получил 160 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой структуры в Пионерском.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить