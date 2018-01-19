Калининградский губернатор уволил мэра за махинации с курортной землей

Калининград, , 22:48 — REGNUM Глава администрации курортного города Пионерский Евгений Михейкин уволен из-за выявленных махинаций с дорогостоящей приморской землей. Сегодня, 19 января, с просьбой лишить чиновника полномочий в совет депутатов Пионерского городского округа обратился губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По данным министра регионального контроля Елены Серой, частная компания, которой администрация Пионерского передала в аренду земельный участок, переуступила его физлицу, который, в свою очередь, размежевал территорию на 46 участков под ИЖД.

«Регистрация права собственности на построенные ИЖД позволила снизить размер годовой арендной платы с 10,7 миллиона рублей до 79 тысяч рублей», — уточнила Серая.

После вмешательства правительства Калининградской области регистрация сделок была приостановлена.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что за последний год это уже третий скандал в Пионерском, где построена государственная резиденция «Янтарь», подведомственная Управлению по делам президента РФ.

Так, в декабре 2017 года за незаконное начисление самой себе премий на 1 млн рублей была осуждена бывшая глава города Пионерский Римма Сагаева (экс-чиновницу суд приговорил к трём годам лишения свободы условно).

В январе 2017 года в отставку ушёл мэр Пионерского Олег Косенков. Увольнение было напрямую связано с задержанием его заместителя Юрия Копшева. По версии следствия, Копшев получил 160 тысяч рублей за общее покровительство коммерческой структуры в Пионерском.