Обрушение дома в Оренбуржье: жертвы, версии, обещание

Сорочинск, Оренбургская область, , 20:52 — REGNUM В городе Сорочинске Оренбургской области днём 19 января в частном доме произошло обрушение кровли. Погиб один человек, трое госпитализированы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, борьба с пожаром велась более двух с половиной часов. В ликвидации огня и последствий обрушения конструкций задействовали 40 человек и 14 спецмашин.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. При взрыве пострадал автомобиль жителей соседнего дома. На него обрушилась часть стены.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова, по факту ЧП, в результате которого погиб один человек, проводится доследственная проверка.

В доме на момент происшествия находились 30-летний хозяин, его супруга, 16-летний брат с ограниченными возможностями здоровья и бабушка с дедушкой. Пятилетняя дочь хозяина дома была в детском саду.

По предварительным данным, из-за утечки газа из переносного баллона произошёл взрыв с последующим возгоранием. Взрыв привёл к обрушению несущих конструкций и кровли. Затем начался пожар.

До приезда пожарных хозяин дома смог вынести из горящих развалин всех, кроме 69-летнего дедушки, погибшего под обрушившейся кровлей. В результате взрыва и пожара три человека получили травмы: две женщины и мужчина доставлены в больницу.

В качестве версий ЧП рассматривают нарушение правил эксплуатации баллона бытового газа и ненадлежащую эксплуатацию газового оборудования.

На место выезжал губернатор Юрий Берг и начальник ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Зенов. Они навестили в сорочинской горбольнице пострадавщих. Глава региона выразил сочувствие и пообещал, что они не останутся без поддержки.