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В Якутске инвалида-колясочника оставили на морозе 40 градусов

Происшествия

По прилету в Якутск ее должны была встретить работники аэропорта

В Якутске инвалида-колясочника оставили на морозе 40 градусов
Иллюстрация:  ukrinform.com
Мороз

Якутск, 19 января 2018, 10:49 — REGNUM  В аэропорту Якутска 89-летняя женщина-инвалид не смогла попасть в здание аэровокзала и осталась на улице в 40-градусный мороз, говорится в сообщении пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР РФ.

С заявлением в СКР обратилась дочь пострадавшей 18 января. По прилету в Якутск ее должны была встретить работники аэропорта.

Кроме того, пенсионерка оплатила услуги специального подъемного устройства (амбулифта) для высадки из самолета. Лифта не было и после того, как она покинула борт самолета авиакомпании «Ангара» при помощи других пассажиров, ее никто не встретил.

Добраться до здания аэровокзала она тоже не смогла и вынуждена была ждать на улице, где был мороз минус 40 градусов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В аэропорту Якутска пояснили, что в адрес авиакомпании и аэропорта поступила устная жалоба от женщины.

Внутренняя проверка установила, что правила нарушила авиакомпания: она не сообщила аэропорту о прибытии на рейсе инвалида-колясочника. Поэтому амбулифт не был представлен непосредственно к воздушному судну. Однако его подали спустя шесть минут после получения информации об инвалиде.

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Авиапроисшествия

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