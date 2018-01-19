«Ждем врачей»: юноши в футболках МЧС сняли клип в поддержку курсантов УИГА

Ульяновск, , 08:20 — REGNUM Молодые люди в футболках с надписью «МЧС России» сняли пародию на вызвавший резонанс клип, ранее снятый, предположительно, курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Соответствующее видео под названием «В поддержку» опубликовано на YouTube-канале Diamond Dragon.

Юноши под композицию Бенни Бенасси Satisfaction в футболках и бейсболках танцуют с огнетушителями, швабрами и тряпками. При этом в каком именно учебном заведении они учатся, не сообщается.

Судя по комментариям, пользователям нравится такое «поведение» учащихся. Некоторые считают, что «есть ещё студенческая солидарность».

«Молодцы, очень красиво летчиков поддержали. Ждем врачей», — отметил один из комментаторов.

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Напомним, ранее в сети появилось видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами», на кадрах которого молодые люди, предположительно, курсанты УИГА, в откровенных костюмах пародируют клип Satisfaction.

Видео вызвало широкий общественный резонанс, Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку, которая не выявила никаких причин для отчисления курсантов. Также сообщалось, что к расследованию всех обстоятельств произошедшего также подключилась комиссия Росавиации.

В интернете тем временем набирает обороты кампания в защиту курсантов. Кроме того, свою версию клипа сняли и студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Ульяновской области, вероятно, чтобы поддержать курсантов УИГА.

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