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Президент Киргизии выразил соболезнования главе Узбекистана

Происшествия

Утром 18 января из-за пожара в автобусе погибли 52 человека

Бишкек, 18 января 2018, 18:15 — REGNUM  Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с гибелью 52 пассажиров автобуса в Казахстане, сообщили 18 января в пресс-службе президента Киргизии.

Киргизский лидер от имени народа и себя лично выразил соболезнование в связи с трагедией в Актюбинская область Казахстана, унесшей жизни десятков людей.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — отметил Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 января на 1068 километре трассы Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинская область Казахстана во время движения загорелся автобус.

В салоне находились 55 граждан Узбекистана. В результате аварии 52 человека погибли на месте. Двум водителям и трем пассажиром удалось выбраться наружу.

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Аварии пассажирского автотранспорта

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