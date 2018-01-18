Ульяновский губернатор про эротический клип: не надо ломать жизнь

Ульяновск, , 16:39 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не увольнять курсантов летного училища, снявших неоднозначный клип, а объяснить, что такое честь мундира. Свое мнение по поводу скандального инцидента он выразил на своей странице в одной из социальных сетей.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», — написал губернатор.

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Он полагает, что наказание обязательно должно последовать, но наказание справедливое.

«Наша задача —не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — пояснил Морозов.

Также он отметил, что в ближайшее время намерен встретиться с курсантами и их родителями и донести до них свой взгляд на ситуацию «как отца, как кадрового офицера».

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Морозов подчеркнул, что свою позицию он уже довел до руководства летного института и планирует обозначить в Росавиации.

«Уверен, что большинству из них этот горький опыт поможет стать взрослее, а поддержка старших товарищей, офицеров, ветеранов отрасли в тот момент, когда они оступились, станет хорошим уроком товарищества, сплоченности и доверия», — заключил губернатор Ульяновской области.

Напомним, скандал с эротическим клипом на композицию Бенни Бенасси Satisfaction, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации, разразился на этой неделе. Будущие летчики сняли клип-пародию эротической направленности. За три года до этого пародию на этот клип сняли военнослужащие британской армии.

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Студентов-летчиков поддержали позднее студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области, также сняв аналогичный по содержанию ролик.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ректор авиационного института Сергей Краснов заявил журналистам, что «такое прощать невозможно». К расследованию инцидента подключились Приволжская транспортная прокуратура и комиссия Росавиации.

При этом проверка прокуратуры не нашла оснований для увольнения курсантов УИГА, а вот руководству внесено представление. В нём поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

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Директор сельхозтехникума Владимир Тигин решил ограничиться воспитательными мерами, провести собрание со студентами своего учреждения и прояснить мотив их поступка. Ни отчислять, ни выносить выговоры он не намерен, а предлагает разобраться, в правильном ли направлении ведется воспитательная работа со студентами.

В поддержку курсантов тем временем появилась петиция с призывом не увольнять их из института. На данный момент под ней поставили подписи более 27 тыс. человек.

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