Пожар в автобусе: паника, перегруз и короткое замыкание

Калыбай, Казахстан, , 11:29 — REGNUM Причиной пожара в автобусе в Казахстане, жерствами которого стали 52 человека, могло стать возгорание проводки, сообщает издание NUR.kz со ссылкой на областное управление департамента по ЧС.

Произошло это в момент движения автобуса. По предварительным данным, причиной большого количества жертв стал перегруз автобуса и паника, которая началась при пожаре.

В автобусе находилось 57 человек — 55 пассажиров и двое водителей. В областном департаменте по ЧС также заявили, что все погибшие — граждане Узбекистана.

В автобусе не было пассажиров — граждан Казахстана и России. На место аварии из Алматы уже выехал консул Узбекистана.

Из автобуса марки «Икарус» смогли выбраться пять человек, их госпитализировали в ЦРБ Казахстана. Медики оценивают состояние выживших как стабильное, у них легкие ожоги. Среди выживших — оба водителя, граждане Казахстана.

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На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы, спасатели извлекают тела погибших. Уточняется, что автобус ехал по трассе Самара — Шымкент из Узбекистана в Россию.

Что касается версии о поджоге или взрыве, то в комитете по ЧС на этот вопрос не ответили. Там заявили, что пока не рассматриваются никакие версии.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Казахстана организован оперативный штаб, развернута горячая линия психологической помощи. В целом в Казахстане растет число ДТП, в основном с участием легковых автомобилей.

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По итогам 2015 года в республике зафиксировано свыше 17 тыс. ДТП, в которых пострадали более 24 тыс. человек. Более 27 тыс. водителей подверглись административным штрафам за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Самое большое количество ДТП в Казахстане происходит в Алматы, не менее трети от общего числа за год. По статистике, чаще всего в казахстанских ДТП страдают пешеходы (аварии вследствие наезда). Однако, происходят аварии и с пассажирским транспортом.

Так, 13 января на трассе в Карагандинской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 17 человек. Пострадавших не было. Причиной аварии стали метель и буран.