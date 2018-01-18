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Появилось видео с места ДТП в Казахстане, где погибли более 50 человек

Происшествия

По предварительным данным, погибли 52 человека, еще пятеро пострадали

Появилось видео с места ДТП в Казахстане, где погибли более 50 человек
Иллюстрация: Скриншот видео YouTube пользователя Мобильный репортер official
Горящий автобус

Астана, 18 января 2018, 10:36 — REGNUM  В Сети появилось первое видео с места пожара пассажирского автобуса в Казахстане, в результате которого погибли более 50 человек. Видео опубликовано на YouTube-канале «Мобильного репортера».

Трагедия произошла на автодороге Самара — Чимкент в Актюбинской области страны. Автобус загорелся в 10 км от поселка Калыбай в 320 км от Актобе.

По предварительным данным, погибли 52 человека, еще пятеро пострадали — они смогли выбраться из горящего автобуса. Отмечается, что среди погибших есть граждане Узбекистана.

На место происшествия были направлены сотрудники Центра медицины катастроф и противопожарной части Иргизского района.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Казахстана организован оперативный штаб, развернута горячая линия психологической помощи.

По данным местных СМИ, возгорание автобуса произошло во время движения. В этот момент в салоне находились 55 пассажиров и два водителя.

Все подробности происшествия выясняются.

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ЧП в общественном транспорте
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