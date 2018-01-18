Стала известна причина ареста экс-главы службы безопасности Березовского

Москва, , 07:41 — REGNUM Арест экс-главы службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова был произведен по решению суда сроком на два месяца в качестве меры пресечения по расследуемому уголовному делу, сообщила 17 января пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

«По ходатайству следователя судом в отношении Соколова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 марта», — цитирует «Интерфакс» Краснову.

Она добавила, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Вместе с решением об аресте Соколова суд принял решение об аресте до 16 марта его предполагаемых сообщников — главы службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина и гендиректора компании «Аналитика и безопасность» Руслана Мильченко, они подозреваются в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Поводом к задержанию Соколова и сотрудников его фирмы стала «инсценировка теракта». Еще в декабре 2016 года в офисе компании «Тольяттиазот» были найдены тайник с оружием, экстремистская литература и письма, адресованные мужчине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соколов был задержан в Москве 16 января. Следствие подозревает, что он причастен к незаконному хранению оружия и к инсценировке терактов. Уголовное дело против него возбуждено по статье 222 УК России.

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