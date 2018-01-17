По следам ЧП в пермской школе. «Врачей и учителей перестали уважать»

Красноярск, , 17:45 — REGNUM Общественность ещё не успела прийти в себя после сообщений об инциденте в пермской школе, где двое подростков 15 января устроили поножовщину, как последовала новая информация об инцидентах в учреждениях образования. 17 января стало известно о конфликте между двумя учениками в школе деревни Смольное под Челябинском, закончившемся госпитализацией одного из них. Также не обошлось без ЧП в городе Сосновоборска Красноярского края, где мужчина ворвался в школу и напал на 44-летнюю учительницу. Вскоре, впрочем, выяснилось, что злоумышленником, который находился в состоянии опьянения, оказался супруг пострадавшей.

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По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, несмотря на то, что все эти инциденты произошли в школах, они друг от друга отличаются.

«Что касается пермского случая, там в инциденте участвовали подростки. А в Красноярском крае речь идёт о взрослом дебошире, который явился в школу в нетрезвом виде. В целом хочу отметить, что у нас есть прецеденты, когда нападают на врачей скорой помощи, на учителей. И здесь просматривается социальная причина. Люди перестали испытывать уважение к учителям, к врачам, к социальным работникам. Не думаю, что подобные ситуация часто случались в советское время, хотя в школах не было никаких турникетов», — отметил он.

Парламентарий считает, что в связи с произошедшим школы «не нужно превращать в крепость»:

«Школа должна быть центром микрорайона, там должна жизнь кипеть. Образовательное учреждение не может заколотить окна и двери, даже если там есть пропускной режим. Всё равно не получится на 100% исключить возможность каких-то инцидентов. Поэтому профилактика подобных случаев заключается в повышении культуры общества в целом. А у нас сейчас в информационном поле одна агрессия. И вот — пожинаем плоды. Также необходимо повышать в обществе престиж профессии врача и учителя».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Перми в результате вооружённого нападения на учителя и учеников четвёртого класса школы № 127 были госпитализированы девять младшеклассников и учитель, которая в настоящее время находится в стабильно тяжёлом состоянии. Также были госпитализированы и подозреваемые в преступлении подростки. 17 ноября на выездном судебном заседании в лечебном учреждении подросткам объявили меру пресечения — заключение под стражу. После ЧП в Перми власти ряда регионов заявили о введении дополнительных мер безопасности.

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Челябинская область. 17 января стало известно, что конфликт между двумя учениками в школе деревни Смольное закончился госпитализацией одного из них. Девятиклассник получил ранения.

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Красноярский край. 17 января в краевом ГУ МВД ИА REGNUM сообщили о том, что в Сосновоборске прямо в школе нетрезвый мужчина оскорбил учеников и причинил телесные повреждения педагогу. Сотрудники полиции установили, что злоумышленником оказался супруг пострадавшей 44-летней учительницы. Мужчина пришёл на работу к своей супруге, и между ними произошел конфликт, свидетелями которого стали коллеги и учащиеся. Причинив телесные повреждения женщине и оскорбив присутствующих старшеклассников, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. К счастью, никто из школьников не пострадал.