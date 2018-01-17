В Алтайском крае мать-наркоманка выбросила свою дочь из окна

Барнаул, , 11:22 — REGNUM В Алтайском крае совершено покушение на убийство малолетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 января, в тяжком преступлении подозревается местная жительница — мать девочки, которая едва не погибла.

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По данным следствия, женщина выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа. Это произошло сегодня, 17 января, около двух часов ночи. Девочка чудом осталась жива — она упала на козырёк подъезда, что спасло ей жизнь. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

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Уточняется, что мать девочки находилась в состоянии наркотического опьянения. Отвечать за содеянное женщине придётся по закону. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребёнка»).

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года суд вынес обвинительный приговор жительнице Заринского района, которая оставила своего новорождённого ребёнка на попечение престарелой матери, а сама ушла в загул. В результате из-за плохого питания у полуторамесячного ребёнка развилась болезнь печени, от которой он скончался. Горе-мать за причинение смерти по неосторожности и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним осудили на полтора года тюрьмы.

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