В Ульяновске ищут курсантов, предположительно снявшихся в эротическом клипе

Ульяновск, , 10:12 — REGNUM Видеоролик с признаками эротики, в подготовке которого, предположительно, приняли участие курсанты Ульяновского института гражданской авиации, стал предметом проверки Приволжской транспортной прокуратуры. Проверяется причастность курсантов к его подготовке, сообщается на сайте ведомства.

Проверка инициирована после размещения на YouTube видеоролика «с признаками эротики, в подготовке которого, предположительно, приняли участие курсанты регионального летного училища».

«Выявлен видеоролик с признаками эротики, участниками которого, предположительно, стали курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Проводится проверка причастности учащихся к подготовке ролика. В случае подтверждения данного факта будет дана оценка соответствия действий курсантов требованиям действующего федерального законодательства, в том числе воздушного, и принят комплекс необходимых мер реагирования», — говорят в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появилось видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами», на кадрах которого парни в откровенных костюмах пародируют клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Предположительно, это курсанты лётного училища.

Отметим, что ранее «танцевальный» скандал разразился в Красноярском крае и Рязанской области, где в сети появились видео с новогодних корпоративов врачей. В Красноярске сотрудники отделения функциональной диагностики больницы скорой медицинской помощи, несмотря на запрет главврача, устроили застолье во время работы. Все написали объяснительные, заведующая отделением приняла решение уволиться. Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл недавно в Рязани. Посиделки за новогодним столом устроили медики рязанского кардиологического диспансера в рабочее время. Застолье на видео снял один из посетителей больницы. В результате главврач получил выговор, а заместитель и заведующая отделением лишились должностей.

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