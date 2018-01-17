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ВСУ семь раз обстреляли из минометов и гранатометов ДНР

Происшествия

Под огонь попало шесть населенных пунктов

ВСУ семь раз обстреляли из минометов и гранатометов ДНР
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Обстрел

Донецк, 17 января 2018, 09:49 — REGNUM  Украинские войска семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 января, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Согласно сообщению, обстрелам подверглось шесть населенных пунктов ДНР. ВСУ применяли 82-мм минометы, ручные противотанковые гранатометы РПГ, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

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Информации об обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР) не поступало.

Напомним, украинские войска каждый день обстреливают территории ДНР и ЛНР, несмотря на заключенное 23 декабря 2017 года «новогоднее» перемирие. Также в нарушение Минских соглашений ВСУ проводят передислокацию войск, пользуясь перемирием в своих интересах. Украинские силовики подтягивают к линии разграничения тяжелую военную технику, которая обстреливает населенные пункты республик.

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Также ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в закон о «реинтеграции» Донбасса, который проходит второе чтение, сознательно не было включено упоминание о Минских соглашениях.

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Артобстрелы республик Донбасса
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