На Алтае вводят дополнительные меры безопасности в связи с ЧП в Перми

Барнаул, , 17:14 — REGNUM Пока вице-премьер Ольга Голодец рассматривает вопрос об усилении мер безопасности в школах посте пермской трагедии, в Алтайском крае уже приняли ряд шагов в этом направлении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из интервью, данного сегодня, 16 января, заместителем министра образования и науки Алтайского края Инессой Долженко.

«Вопросы безопасности в общеобразовательных организациях в системе образования Алтайского края в принципе находятся на особом контроле, но в связи с происшествием в Перми у нас есть поручение виде-губернатора края Надежды Капуры по дополнительным мерам безопасности, которые стоит предпринять, в том числе руководителям муниципальных органов управления образования, — с учётом того, что школы все же курируют и относятся к их подведомственности.

Нами подготовлены и направлены соответствующие информационные письма, проведена рабочая встреча с подразделениями Росгвардии. Буквально сегодня на сайте этого ведомства опубликована информация о том, что будут проведены внеплановые проверки сотрудников частных охранных предприятий, которые имеют договорные отношения со школами», — заявила Инесса Долженко.

По её словам, региональное минобразования и его подведомственные учреждения (как системы общего образования, так и системы профессионального образования) в это время будут осуществлять упредительный контроль. В частности, речь идёт о безопасности пребывания учащихся на территории учреждений профессионального образования.

«В первую очередь нужно усилить именно пропускной режим с тем, чтоы не допустить проникновения на территорию общеобразовательного учреждения посторонних лиц. Поэтому проведём проверку систем видеонаблюдения и проверку пропускного режима. Также в течение месяца будет осуществлена проверка периметрального ограждения общеобразовательных организаций и ряд других дополнительных мер», — пояснила чиновница.

Она также напомнила, что и без того в системе образования сейчас идёт масштабная инвентаризация всех объектов.

«Она проводится для того, чтобы ввести категорирование — то есть оценку степени защищённости данных объектов. Класс опасности будет выше там, где больше учеников. Такая работа будет завершена в крае до конца февраля, и по итогам, в зависимости от категорий, которые будут присвоены тому или иному объекту системы образования, будет вырабатываться целый комплекс мер. В том числе будут разработаны новые паспорта безопасности», — пояснила министр образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

Применительно к пермской трагедии она полагает, что нужно анализировать не столько безопасность, сколько поведение в чрезвычайной ситуации детей и персонала школы.

«Нужно ещё учесть, что школа все-таки не режимный объект, и закрыть её полностью мы не можем. А вот научить детей правильно вести себя в подобных ситуациях, это как раз тоже одна из задач», — считает чиновница.

Инесса Долженко напомнила, что с 2017 года Алтайский край присоединился к пилотному проекту МЧС РФ «Научись спасать жизнь», посвящённому в том числе и различным психологическим приемам, связанным с террором и антитеррором.

В этом году более 800 учителей ОБЖ Алтайского края будут обучены навыкам оказания первой помощи и правилам поведения в условиях чрезвычайной ситуации. В дальнейшем уже они на площадках своих школ поделятся полученными навыками с персоналом, педагогами и школьниками.

«Дополнительно мы запускаем в печать партию брошюр по различным ситуациям, которые будут вклеиваться в дневники школьников», — резюмировала замминистра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

Напомним, сейчас среднюю общеобразовательную школу №127 в Перми, где 15 января произошла драка с применением холодного оружия, закрыли. В совершении преступления подозреваются двое молодых людей: старшеклассник и бывший ученик этого учебного заведения.

В связи с произошедшим ЧП вице-премьер РФ Ольга Голодец не исключила, что в российских школах могут усилить меры безопасности.