ЧП в Перми: заявление Ольги Голодец может привести к росту поборов в школе

Барнаул, , 14:50 — REGNUM То, что после трагедии в Перми вице-премьер Ольга Голодец рассматривает вопрос об усилении мер безопасности во всех школах страны, может привести к очередному росту поборов в школе, — считает секретарь бюро совета отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM о последствиях ЧП, он, в частности, заявил:

«Думаю, всё пройдет по традиционной схеме «имитации бурной деятельности»: ЧП; массовая кампания по проверке аналогичных учреждений; рапорты о проделанной работе; успокоение через несколько недель. К сожалению, именно так работают наши чиновники. Хотя гораздо больше пользы могла бы принести системная профилактическая работа по предотвращению подобных событий. Она связана в первую очередь с выявлением людей, потенциально способных на такие вещи.

Как показывает практика, подобные нападения заранее готовятся и обсуждаются, а их инициаторы зачастую анонсируют их в социальных сетях. Но такую работу в первую очередь должны вести школьные психологи, ставки которых повсеместно сокращают», — напомнил Владислав Вакаев.

Он опасается, как бы заявление Ольги Голодец не привело к очередному росту поборов в школе.

«Родители и так собирают деньги на охрану. Но сейчас под предлогом усиления мер безопасности образовательным учреждениям могут навязывать дополнительные услуги — увеличение количества и квалификации охранников, системы сигнализации и оповещения. За все это придется раскошеливаться родителям. Таких вещей ни в коем случае нельзя допустить», — считает депутат.

Напомним, 15 января в Перми в школе № 127 города произошла поножовщина с участием подростков. В результате инцидента пострадали 15 человек — учительница и ученики четвертого класса. По данным правоохранителей, напавшие — ученики этой же школы, один из них уже закончил обучение, второй еще учится.

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Позднее выяснилось, что в момент ЧП камеры видеонаблюдения не работали.

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Мнение о возможном росте школьных поборов высказывал также алтайский доктор Константин Емешин.

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